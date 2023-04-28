На фронте погиб журналист Александр Бондаренко, ставший на защиту Украины с первых дней вторжения РФ. Фото

В боях за Украину погиб журналист и сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Он защищал родную землю на фронте с первых дней полномасштабного вторжения врага.

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Об этом сообщил Национальный союз журналистов. В сети друзья и коллеги погибшего воина выражают соболезнования по поводу горькой потери (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В НСЖУ рассказали, что Александр по специальности был филологом, получил образование в Луганском педагогическом университете. Потом работал на нескольких украинских телеканалах.

Журналистскую карьеру он начинал радиоведущим на FM-радио в Луганске, затем работал на "ВВС Украина", а также "ТРК Украина".

"Оттуда ушел в сферу коммуникаций. С первого дня полномасштабного российского вторжения – на фронте", – говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах погиб военнослужащий ВСУ Александр Бондаренко, не уточняется.

В то же время его друзья и коллеги вспоминают его как интеллигентного, толерантного журналиста, упорствующего профессионала своего дела.

"С Сашей работать было легко, он хорошо знал реалии Донбасса, не нужно было объяснять какие-то привычные вещи. И в то же время у него был более широкий взгляд на проблемы, его редакторские правки или дополнения всегда улучшали материал. Любил и часто ездил в командировку, любил живое общение с героями, а не работу за компьютером", – вспомнила первый секретарь НСЖУ Лина Кущ, работавшая вместе с Александром на "BBC Украина".

"Всегда кажется, что впереди еще много времени. А его нет. Саня, спасибо, что ты был. Что ты был таким храбрым и умным. Что защищал. Невероятно скучаю по тебе. Любим", – написала Татьяна Жуковина с Агентства стратегических коммуникаций RMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в боях с врагом на Донетчине погиб 36-летний радиоведущий "Суспільне Донбас" Дмитрий Сирык. В ВСУ он был стрелком-снайпером одного из механизированных батальонов.

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