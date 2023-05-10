На Бахмуте продолжаются очень тяжелые бои.

Видео дня

У нас много потерь и тяжело раненых.

Нашим бойцам нужна помощь.

На фронте очень не хватает дронов.

На остатках нашли два Мавика 3 комбо, потому что их сняли с производства

2 Мавик 3 комбо - 190 тыс. грн

У меня есть два дня на сбор

Очень прошу 5-20-100 грн, кто как может

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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