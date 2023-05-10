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Блог | На фронте очень не хватает дронов, а это глаза защитников
На Бахмуте продолжаются очень тяжелые бои.
У нас много потерь и тяжело раненых.
Нашим бойцам нужна помощь.
На фронте очень не хватает дронов.
На остатках нашли два Мавика 3 комбо, потому что их сняли с производства
2 Мавик 3 комбо - 190 тыс. грн
У меня есть два дня на сбор
Очень прошу 5-20-100 грн, кто как может
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