Люди, прошу, обратите внимание на события на фронте.

Видео дня

Это не просто слова, на фронте действительно ад.

Продолжаются кровопролитные бои и продвижение оккупантов. Враг бесконечно штурмует и ведет наступательные действия.

Далее текст на языке оригинала.

Кожного дня країна втрачає десятки наших захисників. Шпиталі переповнені важкопораненими.

Дуже багато прохань з фронту. Бійці терміново просять про допомогу.

На дуже важкий сумський напрямок, критично потрібні дрони, зарядні станції, старлінки, антени та генератори. Все горить, постійні обстріли.

На все потрібно зібрати 460 000 грн.

На Покровськ просять хоча б два дрони!!!

Люди, ми Вас дуже просимо, хоч по 5-20-100 грн.

Хто як може.

Ціна питання – життя наших захисників.

За два тижні купила:

– Дрон Мавік 3 про – 1900 евро;

– Пʼять старлінків – загалом 90000 грн;

– Генератор – 27900 грн;

– 4 зарядні станції – загалом 76500 грн;

– Велика зарядна станція та планшет – 43350 грн;

– Рація – 27100 грн;

– Та ще одна зарядна станція – 33200 грн.

Дякуємо всім за кожну гривню.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253