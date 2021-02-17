Очень нужно помочь по приобретению квадрокоптера на фронт для разведчиков. Он стоит около 43 тыс. грн. У меня есть 16 тыс, надо еще собрать и выкупить в пятницу.

Вы все знаете, что на фронте обострения, у нас уже погибли 13 воинов и еще 16 раненых. Военные говорят, что будет еще хуже. Прошу помогать армии в некоторых вопросах.

Мы собирали на два рюкзака тактических, то получилось купить четыре!! Три уже поехали на фронт, один поедет с квадрокоптер и лекарствами.

Потратила 38 400 грн на рюкзаки, 5 тыс. на лекарства, 10500 на аккумулятор, и еще сегодня оплатила небольшой аккумулятор 2700, все отчеты всегда у меня на странице. В госпиталь завезла продукты, завтра планируем выехать в Ирпенский госпиталь, там лечатся многие бойцы.

Прошу помочь на квадрокоптер. Люди, пожалуйста, присоединяйтесь!

Карточки для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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