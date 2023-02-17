'На фронт будут идти только обученные': Данилов объяснил, почему в Украине активизировалась выдача повесток

В Украине с начала широкомасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года, идет мобилизация. В последнее время выдача повесток в общественных местах активизировалась.

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Однако это не значит, что всех, кому выдадут приглашение в военкомат, отправят на фронт. Об этом в интервью "ВВС - Украина" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он уточнил, что повестки обязывают мужчин явиться в центры комплектации, чтобы встать на учет или обновить данные о себе.

Данилов объяснил, что это необходимо для того, чтобы сформировать резерв и иметь данные о военнообязанных.

"Чтобы понимать, что в случае необходимости, что на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти подготовлены, на фронт будут идти те, которые будут оснащены, обучены", – сказал он.

Секретарь СНБО также добавил, что ажиотаж вокруг мобилизации является ИПСО, действующей в пользу кремлевской пропаганды.

Напомним, по закону повестку могут вручить даже в общественных местах. И хотя ее получение не означает немедленного отправления в зону боевых действий, существуют четкие сроки, когда военнообязанному нужно явиться в военкомат. За неявку грозит административная и уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошел очередной инцидент с якобы жестким вручением повестки мужчине в общественном месте. По факту превышения служебных полномочий против военнослужащих из Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) было начато служебное расследование.

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