На 'Форуме устной истории Украины' с ключевой речью выступит исследователь публичной истории Антон Лягуша

В рамках "Форума устной истории Украины", который состоится 10 октября в Киеве, со специальной речью выступит Антон Лягуша – кандидат исторических наук и исследователь публичной истории, академический директор магистерских социальных и гуманитарных студий Kyiv School of Economics. Инициированный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, Форум станет первым офлайн-мероприятием, в ходе которого встретятся украинские и мировые документационные инициативы.

До 24 февраля 2022 Антон Лягуша был доцентом Университета Джорджа Мейсона в США, преподавателем курса по публичной истории и медиа. В настоящее время он вернулся в Украину и руководит магистерской программой по исследованиям памяти и конфликтов в Киевской школе экономики.

На "Форуме устной истории Украины" господин Лягуша выступит со специальной речью по теме "Стратегии документации войны: власть, сила, содержание и свидетельства". Речь пойдет о том, как из-за полномасштабной войны России против Украины изменились правила и практика фиксации событий и свидетельств: от использования возможностей ИИ до классических автофиксаций событий в их хронологии и интерпретации, возникли новые методологические барьеры.

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Какие стратегии выбирают разные агенты истории, собиратели и архиваторы свидетельств? Как проявляется власть свидетельства и власть интерпретации? Как влияет разногласие на процесс документации и (не) формирование общественного мнения?

На основании анализа автор выделяет ключевые аспекты интерпретации документов войны и их влияние на создание исторического нарратива и формирование восприятия прошедших событий.

В рамках "Форума устной истории" запланированы три панельные дискуссии, в ходе которых участники будут обсуждать разные аспекты документации опытов войны. Мероприятие является инициативой Музея "Голоса Мирных", который собирает и документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств.

Мероприятие будет проводиться в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association при поддержке КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Участие в Форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов. Регистрация доступна по ссылке и открыта по 8 октября 2023 года.

По вопросам аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Носик по электронному адресу [email protected].

По вопросам регистрации и дополнительных вопросов – к Владимиру Капустину по электронному адресу [email protected].

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