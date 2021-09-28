На дорогах 'Большой стройки' нашли керамику возрастом более 7 тысяч лет. Видео

На территории Львовской и Полтавской областей археологи обнаружили керамические артефакты, древнейшим из которых более 7000 лет. Работы провели на участках трасс Н-31 и Т-14-25, которые ремонтируют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Укравтодор, всего археологи нашли керамику от эпохи неолита и до конца XVII в.

"Речь идет о фрагменте горшка. Артефакт относится к эпохе неолита. Это одна из старейших находок керамических изделий на территории Западной Украины", – отметил младший научный сотрудник "Спасательной археологической службы" Богдан Сало.

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По его словам, керамика – это клондайк информации. Найдя даже небольшой фрагмент, перед учеными открывается целый мир древнего человека.

"Мы можем понять, как он жил, чем пользовался в повседневной жизни, а также - во что он верил", – говорит Богдан Сало.

Промопроект, который рассказывает об уникальных находках вблизи трасс Н-31 Днепр - Решетиловка в пределах Полтавской области и Т-14-25 на участке Жовква - Каменка-Бугская (Львовская область), подготовили работники "Спасательной археологической службы" Института археологии НАН Украины совместно со Службой автомобильных дорог в Львовской области.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4500 километров государственных дорог и 2000 километров местных.