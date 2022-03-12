В Киевской области оккупанты расстреляли авто гражданских с белым флагом: двое погибших. Фото

Альбина Панченко
Общество
1 минута
838
В Киевской области оккупанты расстреляли авто гражданских с белым флагом: двое погибших. Фото
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

На трассе между Липовкой и Калиновкой Киевской области российские оккупанты обстреляли машину с гражданскими. В результате военного преступления погибли два человека.

Информация об этом появилась на Telegram-канале "Алярм".

На зеркалах транспортного средства висели белые флаги. В машине находился 63-летний мужчина и его 31-летняя невестка. Они направлялись на эвакуацию. Водитель и пассажир погибли на месте.

Оккупанты обстреляли машину с гражданскими.
Видео дня
Оккупанты обстреляли машину с гражданскими.
Оккупанты обстреляли машину с гражданскими.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожской области оккупанты раздавили танком Таврию, в которой находились три человека, среди которых был несовершеннолетний мальчик.

В Киевской области оккупанты расстреляли авто гражданских с белым флагом: двое погибших. Фото

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

УкраинаУкраина против России в ГаагеВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022ВойнаУкраинаstopwar