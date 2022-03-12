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В Киевской области оккупанты расстреляли авто гражданских с белым флагом: двое погибших. Фото
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На трассе между Липовкой и Калиновкой Киевской области российские оккупанты обстреляли машину с гражданскими. В результате военного преступления погибли два человека.
Информация об этом появилась на Telegram-канале "Алярм".
На зеркалах транспортного средства висели белые флаги. В машине находился 63-летний мужчина и его 31-летняя невестка. Они направлялись на эвакуацию. Водитель и пассажир погибли на месте.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожской области оккупанты раздавили танком Таврию, в которой находились три человека, среди которых был несовершеннолетний мальчик.
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