На Донбассе сдался в плен ВСУ 23-летний боевик 'ЛНР': не вытерпел унижений и побоев 'сослуживцев'. Фото

В зоне проведения операции Объединенных сил задержали украинским военным сдался 23-летний парень, воевавший на стороне российских оккупантов. Он пришел на одну из украинских позиций 28 сентября около 17:30.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Он присоединился к террористам еще в 2016 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что парень был механиком-водителем в 6-м отдельном мотострелковом полку, который дислоцировался во временно оккупированной Кадеевке.

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"К боевикам его привел родно отец, который служил в соседнем подразделении. Новобранцу обещали высокую зарплату, однако там он впервые попробовал наркотики и стал зависимым от них", – сказано в сообщении.

Также говорится, что над парнем издевались и постоянно унижали его.

Сейчас с задержанным работают следователи.

В штабе ООС напомнили, что лица, которые добровольно покинули ряды незаконных вооруженных формирований и сообщили об этом правоохранителям, могут быть освобождены от ответственности (по части 6 статьи 260). Однако это возможно в случае, если они не совершили тяжких преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинским военным сдался боевик "ДНР". Он рассказал тогда о дедовщине в рядах НВФ, а также о том, насколько широко распространенно среди боевиков употребление наркотиков. В результате парень сам стал наркозависимым.