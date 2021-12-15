На Донбассе ранен украинский воин: что известно о его состоянии

На Донбассе 14 декабря пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. это произошло во время обстрелов со стороны российской-оккупационных войск.

Как сообщается поздно вечером на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток", бойца доставили в лечебное учреждение. Он находится в состоянии средней тяжести.

"Сегодня вооруженные формирования России очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий ООС получил пулевое ранение", – сказано в сообщении.

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По состоянию на 17:00 вторника, 14 декабря, на Донбассе противник три раза нарушил режим прекращения огня, отметили в штабе ООС. Один из них с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Обстрелы по позициям ВСУ велись:

в районе Новолуганска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в направлении Новотошковского из станковых противотанковых гранатометов;

в районе Авдеевки из 120-мм минометов.

Защитники Украины открывали ответный огонь по врагу, заставив прекратить обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря оккупанты обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего ранение получил один защитник Украины.