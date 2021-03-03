На Донбассе поезд сбил автомобиль на переезде: водитель погиб. Фото

В среду, 3 марта, около 9 часов утра в Донецкой области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский пригородный поезд сообщением Скотувата – Славянск.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, ЧП произошло на железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Покровского района.

В результате ДТП в авто зажало двух человек. Одного из них еще до прибытия спасателей освободили представители Вооруженных сил Украины и медики скорой помощи.

В 12:20 спасатели демонтировали водительскую дверь автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения и передали тело полиции.

Движение по железнодорожной ветке останавливалось на время проведения следственных действий.

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