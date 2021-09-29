На Донбассе оккупанты обстреляли ВСУ и сбросили гранаты с беспилотника: есть раненые

За минувшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате два бойца Вооруженных сил Украины получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Пострадавшим украинским защитникам оказали неотложную помощь и доставили их в госпиталь. По словам врачей, состояние их здоровья удовлетворительное.

Бойцы получили ранения на Донбасе вблизи Лебединского и Широкино. Там оккупанты скинули ВОГ-17 с помощью беспилотников.

Кроме того, обстрелы были зафиксированы в районе Крымского, Павлополя и Каменки. Враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями, станковые противотанковые гранатометы, стрелковое оружие, артиллерийские системы. Воины ВСУ открывали огонь по оккупантам в ответ, используя разрешенное оружие.

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Отмечается, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения не изменилась по сравнению с предыдущими сутками.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе 26 сентября погиб командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Виктор Молостов. Старшему солдату было 49 лет.