На Днепропетровщине произошло масштабное ДТП с участием грузовиков, есть погибший. Фото и видео
Вечером 17 августа на улице Полтавское шоссе Амур-Нижнеднепровский района Днепра произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. Один из них загорелся.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС. В аварию попали грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты, два грузовых автомобиля DAF и малотоннажный грузовик Mercedes (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На момент прибытия спасателей кабина одного из DAF была охвачена огнем, к счастью водитель вовремя ее покинул.
В искореженном Mercedes находилось заблокированное тело водителя 1992 года рождения. Еще четверых пострадавших госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.
Пожарные отключили элементы питания транспортных средств для предотвращения пожара и смыли с проезжей части разлитые горюче-смазочные материалы.
Детали ДТП устанавливают правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Сокольники на Львовщине утром 17 августа в ДТП столкнулись автопоезд и два легковых автомобиля. В результате полученных в аварии травм на месте погибла пенсионерка, одного водителя госпитализировали.
Возле пляжа "Пушкинский" в Черкассах 37-летний пьяный водитель устроил ДТП на микроавтобусе Opel Vivaro. В результате погибла молодая пассажирка, еще шесть человек пострадали.
В июле количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них украинцев выросло по сравнению с июнем.