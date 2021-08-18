На Днепропетровщине произошло масштабное ДТП с участием грузовиков, есть погибший. Фото и видео

Вечером 17 августа на улице Полтавское шоссе Амур-Нижнеднепровский района Днепра произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. Один из них загорелся.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС. В аварию попали грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты, два грузовых автомобиля DAF и малотоннажный грузовик Mercedes (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На момент прибытия спасателей кабина одного из DAF была охвачена огнем, к счастью водитель вовремя ее покинул.

В искореженном Mercedes находилось заблокированное тело водителя 1992 года рождения. Еще четверых пострадавших госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

Видео дня

Пожарные отключили элементы питания транспортных средств для предотвращения пожара и смыли с проезжей части разлитые горюче-смазочные материалы.

Детали ДТП устанавливают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Сокольники на Львовщине утром 17 августа в ДТП столкнулись автопоезд и два легковых автомобиля. В результате полученных в аварии травм на месте погибла пенсионерка, одного водителя госпитализировали.

Возле пляжа "Пушкинский" в Черкассах 37-летний пьяный водитель устроил ДТП на микроавтобусе Opel Vivaro. В результате погибла молодая пассажирка, еще шесть человек пострадали.

В июле количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них украинцев выросло по сравнению с июнем.