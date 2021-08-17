В Черкассах пьяный водитель устроил ДТП, погибла девушка. Фото

Возле пляжа "Пушкинский" в Черкассах 37-летний пьяный водитель устроил ДТП на микроавтобусе Opel Vivaro. В результате погибла молодая пассажирка, еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области. Данные погибшей пока выясняют следователи, поскольку она не имела при себе документов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Также в тяжелом состоянии в реанимацию доставили еще одну молодую девушку, на вид 19-20 лет. Медики спасают ей жизнь.

Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести находятся 38-летний мужчина, двое ребят 2001 и 2002 годов рождения, 29-летняя женщина и 19-летняя девушка.

Водителя задержали. У него обнаружили 0,7 промилле алкоголя в крови.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева на Гостомельском шоссе в ночь на 17 августа Ford Mondeo сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

В июле количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них украинцев выросло по сравнению с июнем.