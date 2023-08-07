На Днепропетровщине мужчина осквернил могилы погибших Героев. Видео

В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который на кладбище поиздевался над могилами воинов, которые отдали свою жизнь в борьбе за Украину. Он сорвал семь флагштоков государственных флагов, установленных на могилах.

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Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Инцидент произошел в Криворожском районе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, правоохранители выяснили, что злоумышленником может быть 63-летний местный житель. Проводятся необходимые следственные действия.

Канал "Днепр оперативный" опубликовал видео, снятое материю одного из погибших защитников Украины. Она пришла на могилу к сыну и обнаружила, что около могилы сорван флаг Украины. Такая же ситуация были и около могил других украинских воинов.

В полиции уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Умани Черкасской области мужчина осквернил могилу погибшего военного. Теперь он предстанет перед судом.

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