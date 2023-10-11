На дне Каховского водохранилища растет лес из ив и тополей: впечатляющие фото

Только за три месяца дно опустошенного Каховского водохранилища заросло молодыми ивами и тополями. Некоторые из которых почти достигли высоты человеческого роста.

Об этом заявляет Алексей Василюк из Украинской природоохранной группы в колонке для УП. Жизнь. Каховское водохранилище не нужно снова наполнять водой.

"Дно бывшего водохранилища больше не угрожает стать пустыней, как об этом ошибочно говорили чиновники Минсреды, а невероятно быстрыми темпами превращается в огромный молодой лес. Площадь зарастающей сейчас лесом фактически равна всей площади лесов Херсонской и Запорожской областей", — пишет он.

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Работники природного парка "Каменская Сечь" также засеяли дно клевером, люцерной и другими растениями. Это сделали, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.

"Главная задача в данной ситуации – это занять экологическую нишу сорняков, чтобы перепрыгнуть через пионерную (сорняковую) фазу сукцессии. Через несколько лет посеянные растения начнут выпадать из травостоя и их место займут местные лучные виды", – объясняет эколог Алексей Бурковский.

Василюк отстаивает мнение, что Каховское водохранилище не нужно снова наполнять водой.

"Через несколько лет, когда станет возможным гипотетическое повторное наполнение водохранилища водой, это уже будет нескольколетний лес из миллиарда деревьев. Такие действия могут стать крупнейшим в истории независимой Украины одномоментным уничтожением лесов, которое будет идеально подпадать под понятие "экоцид"", – уверяет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, спасение Херсона продолжается, ведь ситуация с нехваткой воды в регионе до сих пор не решена. Вода загрязнена настолько, что употреблять ее просто нельзя.