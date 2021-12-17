На что клиенты Альфа-Банка тратят деньги по картам єПідтримка. Статистика первых суток

Клиенты, которые оформили карты для вакцинированных єПідтримка в Альфа-Банке и стали участниками пилотного проекта в Дії получили на свой счет по 1 тысяч грн, а некоторые уже успели потратить деньги.

За первые сутки клиенты направили средства на приобретение книг (34%), билетов в кинотеатр (26%), железнодорожных билетов (16%), а также билетов через концертные агентства (17%). На музыкальные концерты потрачено 4%, а на отдых, спорт и авиаперелеты - по 1% средств.

Напомним, что деньги єПідтримка можно использовать на один или несколько товаров в пределах выбранной категории в течение 4 месяцев со дня поступления на счет - а это более 6000 различных предприятий. Новые клиенты, кроме 1000 грн от государства, получают на свой счет Cash’U дополнительные 100 грн бонусами от Альфа-Банка.