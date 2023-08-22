На черных футболках портреты убитых Россией детей: украинская молодежь пришла на Крестный путь с Папой в символическом наряде

Украинская молодежь на Всемирных днях молодежи в Лиссабоне пришла на Крестный путь, который 4 августа вечером состоялся с участием Папы Франциска, в футболках с портретами детей, погибших в Украине от рук российского агрессора.

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На наряде изображены лица детей, погибших от ракетного удара, теракта или под завалами разрушенного дома. Среди них – Артем, погибший в возрасте 1 год и 7 месяцев, из Кривого Рога, 8-летняя Полина, погибшая в Мариуполе, 15-летний Иван из Киевской области.

"Эта молчаливая акция на Всемирных днях молодежи символическая, ведь эти дети никогда не произнесут своего слова. Эти дети уже никогда не станут молодыми. Во время Крестного пути раны нашего народа, наши раны, мы хотим соединить с ранами Христа. Воскресение приходит через страдания и смерть. Мы приехали сюда, чтобы свидетельствовать Христа страдающего, - страдающего со всей Украиной. И чтобы встретить Христа воскресшего, чтобы воскресла Украина", - подчеркнул соинициатор акции, заместитель председателя Комиссии УГКЦ по делам молодежи о. Роман Демуш.

Крестный путь из Лиссабона транслировало с украинским переводом "Живое телевидение" в ютубе и фейсбуке. Начало в 20:00 по Киеву.