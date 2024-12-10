На Черниговщине вынесли приговор мужчине и женщине, которые сообщали о местах пребывания работников ТЦК: как наказали

Двое жителей Черниговской области наказали испытательным сроком в один год за то, что они сообщали о дислокации военных, которые осуществляли мобилизационные мероприятия в регионе. Мужчина и женщина активно писали в Telegram-канал о местах, где видели сотрудников ТЦК.

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Приговоры обоим 28 ноября вынес Менский районный суд. Они содержатся в Реестре судебных решений и осужденные еще могут их обжаловать.

Речь идет об истории уроженцев села Блистова Корюковского района Черниговщины.

Женщина была активной участницей канала в Telegram, где лично написала не менее четырех постов о дислокации и перемещении военнослужащих, а именно: "В селе военкомат. Серая машина", "Военкомат в центре", "Военкомат из Бирковки, нива синяя и еще две зеленые".

Мужчина тоже написал в этом чате не менее трех постов о дислокации и перемещении сотрудников ТЦК, а именно: "Военкомат в сторону лесок 15", "Военкомат в центре", "Поехали в центр".

По состоянию на 25 октября 202 года в канале, где писали осужденные, было 124 участника.

При рассмотрении их дел мужчина и женщина свою вину признали, а в суде отметили, что раньше они не были судимы.

Учитывая это, обоих суд признал виновными по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Их лишили свободы на пять лет и одновременно освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Согласно решениям, теперь осужденные должны периодически приходить для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, а также сообщать уполномоченный орган об изменении места жительства, работы или учебы. На приговор они могут подать апелляционную жалобу в Черниговский апелляционный суд в течение 30 дней со дня провозглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ривненской области задержали 30-летнюю женщину по подозрению в срыве мобилизационных мероприятий. Она администрировала группу в мессенджере Viber, где распространялась информация о местах вручения повесток в регионе.

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