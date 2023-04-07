На Черниговщине во время авиаудара погибла 25-летняя военная: с мужем-военным поженились прямо в госпитале

На Черниговщине во время российского авиаудара по приграничным районам погибла 25-летняя военная Катерина Ющенко. Девушка родом из Луганской области, вышла замуж за тяжелораненого бойца АТО, а затем сама пошла защищать Украину.

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Встретила Сергея на позициях на Луганщине

Во вторник, 4 апреля, два российских Су-35 нанесли авиаудар по приграничному району Черниговской области. В результате погибли четверо военных, среди них 25-летняя Катерина Ющенко.

Девушка родом из Луганской области. Как вспоминает о ней волонтер Леся Менкуш-Малькив, Кате было 18 лет, когда они с мамой пекли пироги и она носила их на позиции наших военных на Луганщине.

Там она познакомилась с украинским разведчиком Сергеем Ющенко. Она полюбила его всем сердцем. Катя рассказывала, что с Сергеем ее познакомил их общий друг, тоже военный. Ей тогда было 18 лет, а у Сергея от предыдущего брака была дочь почти такого же возраста. И еще младший сын.

Но родители девушки не были против их отношений. Они поехали во Львов, где находилась часть Сергея, а затем его отправили в АТО. Там, 8 мая 2016 года, Сергей получил тяжелое ранение.

Их разведгруппа отправилась на задание и подорвалась на мине. Товарищ погиб, а Сергей выжил. Врачи в Харькове поначалу не хотели Катю даже пускать к нему. Но потом ей все-таки удалось попасть в реанимацию.

У Сергея были ранения лица, грудной клетки, позвоночника, ушибы внутренних органов, сломана челюсть. Врачи сразу предупредили, что он, скорее всего, не сможет ходить. Катя не верила врачам и все время надеялась, что рано или поздно, но ее любимый будет ходить.

Потом Сергея перевели в госпиталь во Львов.

"Мы впервые увидели Катюшу около постели Сергея. Он спал после наркоза. А Катя словно всем своим видом говорила: "Прибью каждого, кто приблизится!" Так львицы охраняют раненых львов. Потом мы полюбили эту немного колючую девушку и быстро растопили ее сердце. Она тоже нас приняла, прижалась, почувствовала искренность и поверила", – говорит Леся.

Свадьбу сыграли в госпитале

А потом пара решила пожениться прямо в госпитале. Не все верили в этот брак, сомневались, ведь девушка совсем молодая, а раненый Сергей не может ходить. Но все они ошиблись.

Свадьбу устроили прямо в госпитальном сквере, на улице было тепло. Там установили свадебные арки, украшенные цветами и белым тюлем. Счастливая Катя в белом подвенечном платье и Сергей в военной форме. Катя тогда плакала от счастья и излишнего внимания к ним.

После продолжительного лечения и реабилитации супруги переехали в Глухов, получили квартиру. Сергей учился быть самостоятельным. Научился готовить, мог даже ремонтировать машину.

"Ей было непросто, ей было больно от его боли, искали лекарства, прятала свою грусть за смехом. Но потом, когда Сергей окреп и стал самостоятельным, мог обходиться без ее помощи, пошла в армию вместо него. Это была ее мечта", – вспоминает Леся.

Катя служила старшим солдатом в воинской части в Глухове. А также заочно училась в Глуховском агротехническом профессиональном колледже.

Но войну встретила в Энергодаре, затем была Ахтырка.

Кроме того, что она воевала, она искала все необходимое для своего подразделения – надувные матрасы, карабины, лекарства. Волонтер вспоминает, что однажды в посылку им положила игрушку медведя, и всем он очень понравился. С тех пор во все посылки клали медведей, а подразделение стали называть "Катя и медведи".

Все переживали за Катю и ее Сергея, а она переживала за других, предупреждала знакомых о готовящихся ракетных ударах и говорила, чтобы были осторожны.

Но все закончилось 4 апреля, когда Сергей набрал Лесю и прокричал в трубку: "Пани Леся, погибла моя любимая девочка, моя Катюша!"

Во время удара вместе с Катей погибли еще трое военных. 5 апреля Катю привезли домой, чтобы похоронить. Через день с ней попрощались.