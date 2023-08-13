На Черниговщине у мужчины изъяли мопед, звук которого напоминал Shahed

В селе Иржавец на Черниговщине у местного жителя изъяли мотоцикл, звук которого был похожим на работу мотора дрона-камикадзе Shahed. Кроме того, водитель этого транспортного средства ездил с нарушением правил дорожного движения, гонял по округе даже посреди ночи, в комендантский час.

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Об этом в Facebook сообщил староста села Иржавец Сергей Сирота. Он указал, что мотоцикл уже изъят и будет передан правоохранительным органам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несколько раз в течение года я предупреждал о том, что запрещено:

1. Ездить на транспортных средствах без фар, стоп-сигналов, указателей поворотов, глушителей выхлопных газов, шлемов и т.п.

2. Во время действия комендантского часа.

Чмырь Сергей несколько раз сознательно игнорировал мои просьбы, в том числе и личные. Неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил по Иржавцу, Гужовке, Парафиевке на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и без номеров", – описал ситуацию представитель местной власти.

Кроме того, указанный мотоцикл без глушителя местные жители иногда принимали за звук Shahed. Этот дрон из-за характерного "рычания" прозвали "мопедом". Люди пугались мотоцикла и обращались за помощью, отметил староста.

"К сожалению, полиция не смогла его поймать", – написал он. Конфискованный мотоцикл передадут правоохранителям, добавил Сирота.

Председатель Сергеевского старостинского округа из того же района Татьяна Дзыгало написала, что, наверное, им тоже нужно перенять опыт коллеги.

"Нарушители общественного порядка Сергиевского старостинского округа, обращаюсь к вам с предупреждением: имейте совесть, дайте возможность жителям центра села спокойно отдыхать!" – заявила она в комментариях.

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