На Черниговщине стартовали учения по теробороне: задействованы две тысячи военных

В Черниговской области 12 мая стартовали плановые учебные сборы по территориальной обороне. В них принимают участие две тысячи военнообязанных оперативного резерва второй очереди и резервистов 119-й отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север".

Как сообщила глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко, сборы будут длится две недели. По ее словам, собранный личный состав организационного ядра начал подготовку для развертывания бригад в полном составе, передает пресс-служба ОДА.

"В течение двух дней резервисты будут прибывать в ячейки территориальной обороны. Все они будут обеспечиваться питанием, формой, средствами гигиены, оружием, боеприпасами", – отметила Коваленко.

По ее словам, подразделения начнут плановые занятия по боевой подготовке. Кроме того, в программе учений – тренировки штабов для отработки охраны государственной границы, важных объектов и коммуникаций и поддержания правового режима военного положения на мирной территории.

Во время учений будут отрабатываться вопросы способности местных органов власти и органов военного управления к формированию отрядов территориальной обороны и подготовки личного состава к выполнению возложенных задач, отметили в ОДА.

Там также добавили, что сборы финансируются из государственного, областного бюджетов, территориальными общинами и с помощью патриотически настроенных представителей деловых кругов Черниговщины.

"Базовые лагеря будут размещаться в пределах всех пяти районов области – Черниговского, Нежинского, Прилуцкого, Новгород-Северского и Корюковского, а также непосредственно в городе Чернигове.