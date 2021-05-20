На Черниговщине показали, как проходят учения по теробороне. Фото

В Черниговской области продолжаются учения терориториальнои обороны, которые начались 12 мая. Как ранее сообщила глава ОГА Анна Коваленко, явка составила более 100%.

Учения продлятся до 26 мая, рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ОГА и показали, как они проходят.

На фото видно, что участники выполняет различные задачи. В частности, 20 мая, резервисты совершенствовали навыки по охране и обороне важных объектов инфраструктуры и зданий органов власти.

Отметим, что в учениях принимают участие 2000 военнообязанных оперативного резерва 2 очереди и резервистов 119 отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север".

Во время учений будут отрабатываться вопросы способности местных органов власти и органов военного управления к формированию отрядов территориальной обороны и подготовки личного состава к выполнению возложенных задач.