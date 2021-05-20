На Черниговщине показали, как проходят учения по теробороне. Фото

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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На Черниговщине показали, как проходят учения по теробороне. Фото

В Черниговской области продолжаются учения терориториальнои обороны, которые начались 12 мая. Как ранее сообщила глава ОГА Анна Коваленко, явка составила более 100%.

Учения продлятся до 26 мая, рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ОГА и показали, как они проходят.

На фото видно, что участники выполняет различные задачи. В частности, 20 мая, резервисты совершенствовали навыки по охране и обороне важных объектов инфраструктуры и зданий органов власти.

Учения по теробороне на Черниговщине
Учения по теробороне на Черниговщине
Учения продлятся до 16 мая
Явка составила более 100%

Отметим, что в учениях принимают участие 2000 военнообязанных оперативного резерва 2 очереди и резервистов 119 отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север".

На Черниговщине показали, как проходят учения по теробороне. Фото
На Черниговщине показали, как проходят учения по теробороне. Фото

Во время учений будут отрабатываться вопросы способности местных органов власти и органов военного управления к формированию отрядов территориальной обороны и подготовки личного состава к выполнению возложенных задач.

Резервисты совершенствовали навыки по охране важных объектов инфраструктуры
УкраинаЧерниговАнна Коваленко