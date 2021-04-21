На Черниговщине открыли новую амбулаторию по программе 'Большая стройка'

В Черниговском районе завершили строительство Ивановской сельской амбулатории, которое проводилось в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Новое медучреждение уже готово принимать пациентов, сообщает Черниговская ОГА.

"В амбулатории создали условия, комфортные как для медработников, так и для пациентов. Есть кабинеты семейных врачей, палата дневного стационара, манипуляционная комната, кабинет прививок. Надеюсь, что в новой амбулатории местные жители будут чувствовать постоянную заботу об их здоровье", – отметила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко.

Сельскую амбулаторию укомплектовали компьютерной техникой и современным медицинским оборудованием. В частности, электрокардиографическими аппаратом, кислородными концентраторами, анализаторами крови и мочи, глюкометрами и т. д. Также амбулатория получила две "скорые".

Амбулатория сможет принимать до 80 пациентов за смену. Здесь будут работать 2 семейных врача, которые будут обслуживать жителей 14 населенных пунктов. Ивановская ОТГ уже заключила договор с одним семейным врачом. Все услуги по оказанию первичной медицинской помощи являются гарантированно бесплатными для жителей и оплачиваются из государственного бюджета.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что, согласно плану президентской программы на 2021 год, по всей Украине будет создано 177 современных приемных отделений больниц.