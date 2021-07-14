На Черкасщине в жилом доме взорвался газ, есть погибший. Фото и видео

В среду, 14 июля, утром в городе Смела Черкасской области произошел взрыв в одноэтажном частном жилом доме. Предварительно, взорвался баллон с газом.

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Взрыв вызвал пожар, а также разрушение крыши и наружной стены здания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Под завалом спасатели обнаружили тело мужчины 1966 года. Он был хозяином дома и находился дома один.

Менее чем через час пожар на площади 50 м кв был ликвидирован. Проводится разбор разрушенных конструкций.

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От Главного управления ГСЧС в Черкасской области к ликвидации ЧП были привлечены 14 человек и 3 единицы техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Смеле во время ремонта в учебном заведении серьезно пострадала мама одной из школьниц. Молодая женщина в результате падения с лестницы сломала позвоночник. Впереди дорогостоящие операции и лечение.

По словам директора школы, женщина, которая травмировалась, является председателем родительского комитета.