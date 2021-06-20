На Буковине затопило села, дороги превратились в реки: фото и видео непогоды

Черновицкую область в воскресенье, 20 июня, накрыла непогода – результате ливней подтопило 14 сел, а потоки воды размыли дороги. В некоторых поселках разрушились дома.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации в Facebook, с последствиями непогоды борются работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вследствие ливневых дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселев, Кострижовка Черновицкого района.

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Также дожди подтопили десятки домохозяйств и размыли подъездные пути к населенным пунктам.

Как пишет "Молодой буковинец", в селе Викно вода залила двор, потопив домашнюю птицу, размыла дороги и развалила дом.

В селе Товтры дороги превратились в реки – вода добралась до хозяйств, пишет "Черновицкий проминь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ялте временно оккупированного Крыма несколько дней подряд продолжались сильные ливни, из-за чего вышла из берегов местная река Водопадная. Вода бурным потоком хлынула по улицам, снося на своем пути автомобили, затопив дома.

Пострадали по меньшей мере 43 человека, один погиб. Двое местных жителей пропали без вести.