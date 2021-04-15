На Буковине вспыхнула африканская чума

На ферме вблизи села Котелево Новоселицкого района Черновицкой области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, из-за которой погибли уже 400 поросят.

Чтобы болезнь не распространилась, теперь всех животных – 21 тысячу – должны убить, а тушки сжечь. Об этом сообщает "Сегодня".

Отмечается, что в селе, рядом с фермой, специальные мобильные группы ветеринарных врачей обошли дворы и записали информацию о каждом животном.

Владельцам же приказали внимательно присматриваться к свиньям, чтобы не упустить симптомов африканской чумы. По словам начальника отдела государственного контроля Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Бориса Тодорюка, если домашние поросята будут болеть, их тоже придется сжечь.

"Есть разный проявление этой болезни. Может быть гибель животных без признаков, мгновенно. Также у них отмечается вялость, отказ от употребления кормов, воды. Поросята лежат, не поднимаются", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году эпидемия африканской чумы свиней вспыхнула в заповеднике на острове Хортица, что в Запорожье. Из-за этого там пришлось уничтожить всех диких кабанов.