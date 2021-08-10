На Буковине водитель маршрутки отказался везти бойца ООС и устроил скандал с пассажирами. Фото

В Черновицкой области водитель маршрутки Горбовцы – Глубокая отказался безплатно везти ветерана АТО-ООС на Донбассе. Также он устроил скандал с женщиной, которая вступилась за бойца.

Об этом написала в Facebook одна из пассажирок этой маршрутки Корнелия Василаш. Она оплатила 18 гривен за проезд военнослужащего (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я начала говорить, что те, кто воевал, имеют бесплатный проезд. На что водитель ответил, что его туда не посылал", – рассказала женщина.

Началась перепалка, водитель остановился и начал выгонять пассажирку, но она отказалась выходить. Мужчина пообещал, что больше ее ноги не будет в его автобусе.

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Также водитель отменил последний обеденный рейс в село, и людям пришлось добираться попутным транспортом.

"По его словам, выновна во всем я, так вступилась за участника АТО", – добавила Василаш.

Она сообщила, что водителя зовут Аурел Алергуш, а ветерана – Игорь Бажан.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой водитель маршрутки отказал ветерану АТО в льготном проезде, его проучили зеленкой.