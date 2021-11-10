На Буковине по программе Зеленского полностью перестроят передаварийный мост через Прут

В Черновицкой области готовятся к строительству нового моста через р. Прут, который является частью дороги Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глубокая – Опришены. Для этого мостовики разбирают существующую переправу, старое сооружение уже демонтировано на 65%.

Работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Мост через Прут было решено полностью заменить, ведь он находился в предаварийном состоянии, был узкий и не отвечал требованиям времени.

"После капитального восстановления габариты моста увеличат до 13,7 метра. Также расширят тротуары с обеих сторон. У них будет ширина 1,8 метра. Общая длина сооружения и подходов к нему увеличится до 347 метров", — говорится в сообщении областной администрации.

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В рамках проекта мостовики проведут полную замену мостового полотна с устройством монолитной железобетонной плиты проезжей части, устроят современные деформационные швы, гидроизоляцию, защитный асфальтобетонный слой и верхний слой ЩМА.

Чтобы переправа была устойчива к разрушительным силам дождя и ветра, здесь устроят дренажную систему, усилят конусы береговых опор и полностью восстановят подходы к мостовому сооружению.

После этого на мосту смонтируют новое барьерное и перильное ограждение, современное автоматическое освещение, обустроят тротуарную зону. К работе привлечена спецтехника, в частности повышенной грузоподъемности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.