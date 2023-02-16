На Буковине 8-летний мальчик утонул в пруду: появились детали трагедии

В Черновицкой области 8-летний мальчик утонул в пруду. Трагедия произошла в селе Чорторыя Брусницкой территориальной громады Вижницкого района.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Вечером среды, 15 февраля, родные ребенка обратились в полицию с уведомлением о том, что около обеда мальчик скрылся.

Его начали искать работники горного поисково-спасательного отделения Аварийно-спасательного отряда.

Они вместе с правоохранителями обследовали территорию вблизи места жительства мальчика и заметили недалеко на ставку брешь на льду.

С помощью снегоболотохода "Богун" спасатели по льду добрались до места бреши, где обнаружили под льдом тело ребенка. Его подняли из водоема и доставили на берег.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в субботу, 11 февраля, в Ровно под лед в микрорайоне Юбилейный провалились три подростка. Одного из ребят, к сожалению, не удалось спасти.

В Белогородке Киевской области во вторник, 7 февраля, утонул 11-летний мальчик. Тело ребенка нашли под льдом местного водоема.

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