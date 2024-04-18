На АЗК UKRNAFTA выключат холодильники и освещение: названа причина

Учитывая дефицит генерации в энергосистеме, "Укрнафта" как сознательный бизнес уменьшает потребление электроэнергии на автозаправочных комплексах с 17.00 до 7.00.

В частности, будет уменьшено наружное и внутреннее освещение.

Также в вечерние часы, когда потребление в энергосистеме наивысшее, будет минимизирована работа холодильного и другого энергоемкого оборудования.

Призываем бизнес присоединяться, чтобы вместе помочь энергетической системе и избежать возможных плановых отключений.

Напоминаем, дефицит генерации возник из-за массированных российских обстрелов украинских электростанций.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".