''Мы защищаем свою землю'': воин с позывным ''Телек'' рассказал о боях за Бахмут и показал, с каким настроением защитники идут на передовую. Видео

Украинский защитник Павел на псевдо "Телек" уже четыре месяца вместе с другими военными держит оборону в городе Бахмут, который уже долгое время штурмуют российские оккупанты. Украинские военные уверены в своих силах, поэтому на передовую идут с боевым настроением.

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Соответствующее видео было опубликовано в Министерстве внутренних дел. По словам Павла, задачу пограничникам усложняют погодные условия, количественное превосходство врага и плотность городской застройки.

Однако, несмотря на такие условия, защитники Украины не сдаются и продолжают борьбу.

"В Бахмуте я уже не первый, уже второй раз. Мы были на ротации у меня дома, на Родине. И снова приехали уже в Бахмут. Мы были как в посадках, так и в поле. Мы так же вели и городские бои. Каждый бой был по-своему тяжелый. У наших ребят сильнее дух, больше мотивированы, потому что мы защищаем свою землю, мы защищаем свой народ, мы стоим за Украину", – рассказал боец на псевдо "Телик".

Следует отметить, что российские военные преступники в Бахмуте пытаются разрушить высотки, чтобы усложнить оборону Вооруженным Силам Украины. Боевые действия продолжаются вдоль железнодорожного пути, который делит город с севера на юг.

Бои на Бахмутском направлении фронта на протяжении нескольких месяцев остаются одними из самых ожесточенных в Донецкой области. А в самом Бахмуте солдаты ВС РФ, не оставляющие попыток взять город под полный контроль, не уносят с поля боя своих ликвидированных товарищей.

Как сообщал OBOZREVATEL: спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что военное командование РФ начало перебрасывать в Бахмут элитные подразделения войск, в том числе десантников. Причина – огромные потери наемников ППК "Вагнер";

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