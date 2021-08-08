1) 109 626 младенцев родилось в Украине за 5 месяцев (за последние пять лет рождаемость уменьшается на 9% ежегодно).

2) 299 964 человека умерли за это же время (в три раза больше, чем родилось). Основные причины смертности: 185,8 тыс. – болезни системы кровообращения 33,4 тыс. – ковид; 30,3 тыс. – злокачественные новообразования.

3) 450 тысяч – именно сколько населения потеряет Украина в этом году, учитывая эмиграцию (депопуляция населения за 5 месяцев этого года – 190 338 человек).

Далее текст на языке оригинала.

Видео дня

Депопуляція – систематичне зменшення абсолютної чисельності населення будь-якої країни або території як наслідок звуженого відтворення населення, коли наступні покоління чисельно менші за попередні (смертність перевищує народжуваність, висока еміграція, існують обставини, що викликають великі втрати людей, наприклад, війна). Крім України, депопуляція триває в Росії, Естонії, Латвії, Литві, Білорусі, Грузії, Вірменії, Молдові, Болгаріі, Угорщині, Словеніі, Боснії, Хорватії, Японії, Німеччині, Італії та Кубі.

Трагічно, але народжуваність в Україні з 1991 року впала в 2 рази, з 2 дітей на одну жінку до 1,09. Україна входить до 30 "найстаріших" країн світу за кількістю осіб віком 60 років і старше: у 2015 році вона становила 21,8 %, а частка людей віком 65 років і старше – 15,5 % від загальної чисельності населення (за шкалою ООН старим населення вважається тоді, коли частка людей у віці понад 65 р. становить понад 7%). Згідно з національним демографічним прогнозом до 2025 року частка осіб віком понад 60 років становитиме 25,0 % загальної кількості населення, віком 65 років і старше – 18,4 %, у 2030 році – понад 26 % і понад 20 %, відповідно.

Тема для засідання РНБО, як мінімум.

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