'Мы усвоили тот урок': Порошенко в День Соборности призвал к единству в Украине

В Украине необходимо прекратить любые атаки на внутреннее единство, являющееся залогом победы страны в войне с российским агрессором.

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Об этом в День Соборности Украины заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"106 лет назад на Софийском Майдане произошло одно из самых значительных событий в истории Украины. Здесь состоялось провозглашение Акта объединения УНР и ЗУНР в единое государство. С того дня и вовеки независимость Украины означает ее самостоятельность, единство и соборность. Более ста лет назад Украина потеряла государственность – из-за нехватки единства. И мы извлекли тот урок. Именно единством в 2022 году и сейчас мы сохранили и сохраняем государственность", – констатирует пятый президент.

"Единство – залог нашей победы. И сегодня меня беспокоит атака на единство. Язык ненависти в анонимных Telegram-каналах Офиса к тем, кого там считают своими оппонентами, – это не единственный сигнал того, что под тяжестью внешних проблем пытаются продать обществу фейк о внутренних врагах. И это касается не только политиков, но теперь уже военных. Чего стоят судилища, которые над героями войны устраивает одиозное ГБР, которое, кстати, среди тех структур, которые в феврале 2022 года сбежали из Киева, бежали на Запад в первых рядах", – отмечает Порошенко.

"Эти опасные процессы следует немедленно остановить. Единство вокруг ВСУ, единство вокруг победы, единство вокруг национального флага, единство вокруг соборной Украины – это единственная формула сохранения государственности. С Днем Соборности Украины!" – пишет Порошенко.