'Мы ценим шаги по укреплению поддержки Украины': Зеленский поздравил Вселенского патриарха Варфоломея с Рождеством

В канун Рождества президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Глава государства поздравил Его Всесвятость с грядущими праздниками – Рождеством и Новым годом.

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Соответствующая информация появилась на официальном сайте и в Telegram-канале президента. Он выразил благодарность патриарху за духовную поддержку Украины и молитвы за украинский народ.

По словам Зеленского, Украина делает все, чтобы 2025 год смог стать для нее и всего мира годом справедливого и продолжительного мира.

"Мы ценим шаги патриархата для укрепления поддержки Украины среди мирового религиозного сообщества и усилия по обретению нашим государством духовной независимости. Благодарен патриарху Варфоломею за пожелание украинскому народу силы, смелости и Божьего благословения, а также за поздравление с Рождеством Христовым", – подчеркнул президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 декабря встретился с украинскими скаутами, они передали Вифлеемский огонь мира, который также направится к нашим защитникам и защитницам на фронт. Члены организации поблагодарили главу государства за возможность передать огонь ему и его команде.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря Зеленский поздравил украинских дипломатов с Днем работников дипломатической службы. В своем обращении глава государства отметил, что 2025 год станет решающим в достижении мира, а также в защите интересов Украины и ее граждан. Торжественное приветствие состоялось в Министерстве иностранных дел Украины.

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