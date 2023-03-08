'Мы точно победим': Зеленский поздравил украинок с праздником и почтил память погибших защитниц. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с 8 марта. Это уже второй праздник, который украинские женщины отмечают во время полномасштабной войны.

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Сообщение с поздравлением появилось в Telegram-канале главы государства. Также Зеленский почтил память защитниц, отдавших жизнь за Украину.

"8 марта. 365 дней уважения и благодарности. Каждый год", – говорится в сообщении президента.

Он записал короткое видеопоздравление для украинских женщин.

"Сегодня Международный женский день. День борьбы за права женщин. Каждый год в этот день я благодарю. Говорю слова благодарности своей маме. Звоню ей. Говорю "спасибо" за то, что в нашей семье всегда было и есть уважение. Я говорю слова благодарности своей супруге – за то, что мы вместе, любим, за то, что у нас такие прекрасные дети. Я благодарю женщин, которые работают со мной, и это очень важно, что мы на равных как коллеги", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый украинец или украинка могут по-разному воспринимать 8 марта. По-разному проводить этот день.

"В этом наша сила. В этом свобода. Мы равны, свободны, мы в крепкой Украине", – добавил Зеленский.

В то же время, отметил он, вне зависимости от личного отношения каждого из нас, этот день может стать прекрасной возможностью сказать слова благодарности.

"Мне кажется, важно сегодня именно поблагодарить. Поблагодарить женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют. Воюют за Украину. Вспомнить – и поблагодарить – всех женщин, которые отдали свои жизни за наше государство. Поблагодарить мам. Вспомнить, что пока мама жива, ты можешь ощущать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу. Вместе мы сильны. Вместе мы непреодолимы. Вместе мы свободны. И вместе мы точно победим. Обязательно. Слава Украине!" – подчеркнул президент

Напомним, ранее в Генштабе поздравили женщин с праздником и отметили стойкость защитниц. Украинские воины отметили: несокрушимые украинки встали на защиту Украины с оружием в руках и одерживают победы на других "фронтах", а не только на поле боя. Своей силой, смелостью и выносливостью украинки поразили мир.