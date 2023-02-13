''Мы смогли найти самое слабое место'': защитник Украины рассказал, как ВСУ удалось прорвать фронт на Херсонщине

Украинский разведчик на псевдо "Малый" рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Он также раскрыл неизвестные детали прорыва позиций российских оккупантов.

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Деталями разведчик поделился в интервью проекту "Вернись живым". "Малый" родом из Одесской области, до начала широкомасштабного вторжения России он был владельцем успешного бизнеса по изготовлению и продаже электронных комплектующих.

24 февраля, когда российские оккупанты зашли на территорию Украины, мужчина, не колеблясь, пошел в военкомат. "Малый" служит в сводном разведывательном подразделении на юге государства и непосредственно участвовал в подготовке украинского контрнаступления.

"Прорыв линии фронта в Херсонской области произошел именно на нашем направлении работы. Украинские силы предпринимали попытки развить контрнаступление в нескольких местах. Но у россиян была достаточно сильная оборона. Мы смогли найти самое слабое место, и там украинские подразделения вскоре прорвали фронт. В итоге оккупантам пришлось бежать с правобережья Херсонщины. То, что мы с ребятами помогли в этом, до сих пор греет мне душу", – рассказал он.

Он также отметил, что когда украинские защитники начинали штурм, север Херсонщины окутал густой туман. Украинские воины уничтожали путинскую армию с помощью артиллерии, в частности пушек.

"Все те вражеские укрепления, за которыми мы наблюдали месяц, просто стерли с лица земли", – отметил защитник Украины.

Он подчеркнул, что благодаря спланированному наступлению и четкой координации действий между подразделениями на поле боя украинские силы только за один день смогли отогнать врага на 10-15 км. Тот прорыв стал одним из ключевых в процессе деоккупации правого берега Днепра, включая Херсон.

Напомним, после оккупации Херсона российскими войсками в области развернулось мощное подпольное движение сопротивления. Никто не хотел сдаваться. Военные, территориальная оборона и волонтеры всячески способствовали освобождению Херсона и других городов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 ноября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия отводит войска с правого берега Херсонщины. Под видом "заботы о жизни военнослужащих" захватчики сбежали от наступления ВСУ на левый берег, объявив о намерении строить линию обороны по Днепру. 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон.

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