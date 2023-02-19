'Мы сделали выбор – защищать город': мэр Ирпеня доверил историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Ахметова

Разрушены здания, заминированы детские площадки, тела погибших, которые россияне переехали танками — одни из самых болезненных воспоминаний городского головы Ирпеня о городе сразу после деоккупации. О том, как защищали Ирпень в феврале и марте 2022-го, Александр Маркушин рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"24 февраля в 6:15 я уже был на работе, начали экстренно созывать сессию городского совета. Создали штаб территориальной обороны. Командиром избрали меня и поставили задачу: создание рубежей обороны, эвакуация, вопросы материального и гуманитарного обеспечения города", – рассказывает Александр Григорьевич.

В первые дни войны его подразделение ТРО было максимально снабжено оружием: автоматы, пулеметы, гранатометы. Строили рубежи, а позже эвакуировали людей: Из 100 тысяч жителей вывезли 95%. Сначала поездом, но россияне взорвали колеи, поэтому и людей выводили через разрушенный мост на Романовке — еще 40 тысяч.

"Мы все решили не бежать из города, а защищать его. Первые дни после вторжения держала оборону исключительно ТРО, затем присоединились Вооруженные силы. Мы помогали гуманитарным конвоям – завозили еду, воду, лекарства. Вывозили раненых", – вспоминает мэр.

Руководство Ирпеня осталось в городе, не уехали некоторые депутаты и бывшие спецназовцы. Для Маркушина все эти люди – герои. 39 бойцов территориальной обороны погибли. Уже после освобождения самым страшным было увидеть тела, по которым россияне ездили по танкам, и заминированные детские площадки. Гранаты были даже в игрушках.

"Страшно было всем. Мы сделали сознательный выбор: остаемся в городе и можем погибнуть. Но если бы все убежали? Если бы все городские головы покинули свои общины, уже Украины не было бы. Мы все делаем для нашей победы", — делится мэр. Смотрите и слушайте его историю по ссылке bit.ly/3XCU7tp

История Александра Маркушина вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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