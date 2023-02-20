'Рабов в рай не пускают': Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни почтил погибших и обратился к украинцам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу в День памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства отметил, что во время Революции Достоинства люди всех возрастов и профессий, из разных регионов, но с одинаковыми и подлинными ценностями отдали жизнь за будущее Украины.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что украинцы знают цену борьбы за собственную свободу. Об этом говорится в видеообращении президента в YouTube(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам украинского лидера, защищая страну сейчас, украинцы помнят, что крепость и сила духа базируются на прочности и силе многих украинцев, которые не сдавались, мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила. Во времена Революции Достоинства десятки людей пожертвовали своей жизнью ради того, чтобы страна была самостоятельной, свободной, европейской и демократической, независимой и цельной.

Зеленский заявил, что сейчас ни у кого нет никаких сомнений в том, что Украинцы защитят свою свободу и независимость, а также реализуют мечты Героев, которые боролись за будущее Украины во времена Революции Достоинства.

"Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется", – отметил Зеленский.

Как известно 20 февраля украинцы чтят память Героев Небесной Сотни. Об истории дня и почему дата приобретает особое значение в условиях полномасштабной войны, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории праздника Дня единения, который был начат незадолго до войны.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.