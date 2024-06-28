'Мы на пути в Европу': Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Конституции. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня обратился к украинцам по случаю Дня Конституции. Он отметил, что в Основном Законе указано, что защита Украины является ключевой обязанностью ее граждан – и война показала, что эту обязанность миллионы украинцев на передовой и в тылу неустанно выполняют.

Видео дня

Зеленский также отметил, что первое слово в Конституции и сердцах украинцев – это Украина, и украинский народ защищает ее право на существование и на мирное, достойное, европейское будущее. Об этом говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале главы государства.

К соотечественникам президент обратился с железнодорожного вокзала во Львове, где побывал по дороге из Киева в Брюссель. Он напомнил, что именно Львов в начале полномасштабного вторжения принимал эвакуационные поезда из регионов, которые Россия беспощадно обстреливала ракетами. А сейчас Львов встречает все зарубежные делегации.

"Сейчас мы на пути в Европу, во всех смыслах этого слова. Вся наша Украина преодолевает непростую дорогу. Когда много пройдено, но немало впереди. Когда нельзя остановиться или свернуть не туда. Когда должны дойти. Когда мы должны успешно пройти этот путь – путь Украины в Европу", – отметил Зеленский.

Глава государства убежден: этот тернистый путь начался задолго до того, как наше государство обрело независимость.

"Его преодолевали разные поколения, которые боролись за самостоятельную, за европейскую Украину. Этот путь соткан из разных судеб, разных дорог, разных людей. Этот путь полон испытаний, препятствий, боли, которые пришлось нам ощутить, и воли, позволяющей нам идти вперед. И этот путь проходит сегодня каждый из нас", – сказал Зеленский.

Война стала маркером того, как сильны в украинском народе стремления к свободе, независимости, ценностям, которые несет европейская цивилизация. Именно поэтому с первых дней с первых минут полномасштабного вторжения украинцы встали на защиту своего государства.

"Первое слово первой статьи нашей Конституции – "Украина". И с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал в первую очередь не о себе. Кто понимает, что во время войны на первый план выходит ключевой долг. 17-я статья Конституции: защита Украины – это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа", – сказал президент.

Он подчеркнул, что ради сохранения Украины, ради ее существования и европейского будущего ежедневно миллионы наших сограждан на передовой и в тылу без устали работают.

"Преданность этой (защите Украины. – Ред.) ежедневно доказывают миллионы украинцев. Герои на передовой и те, кто тяжело работает для укрепления государства. Украинцы, которые изменили свою жизнь, изменили свою профессию, но не изменили свой выбор в пользу свободы, Украины, Европы. С Днем Конституции, дорогие граждане! Слава Украине!" – резюмировал Зеленский.

Напомним, накануне, 27 июня, Зеленский принял участие в Саммите лидеров в Брюсселе. В столице Европейского Союза глава государства подписал три договора безопасности между Украиной и ЕС. Один из них касается договора с Европейским Союзом в целом.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского впоследствии опубликовали текст по случаю подписания Общих обязательств безопасности между Украиной и ЕС в Брюсселе. Там отметили, что эти договоренности впервые закрепляют многосторонние долгосрочные обязательства всех 27 государств-членов ЕС оказывать Украине широкую поддержку во всех ключевых областях: военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь на протяжении десяти лет.

В то же время, в документе зафиксированы долгосрочные обязательства по поддержке нашей страны до момента вступления в ЕС, а также готовность Европейского Союза и государств-членов поддерживать Украину на пути к членству.