Все сегодня будут выкладывать фото с войны, ну и ладно, побуду банальным.

Это грузовик, подбитый ПТУРом под Верхнеторецким, в котором погиб морпех Артур Голуб.

Артур погиб от ПТУРа, в котором не было проволоки. Новый российский ПТУР с лазерным наведением.

Фото сделано через несколько минут после попадания. В зоне поражения вторым ПТУРом находятся командир батальона Вадим Сухаревский, офицер батальона, волонтер, "правые" и медволонтеры. Позади стоит волонтерский медэвак, который когда то помог купить Юрий Голик с Командой Резниченко.

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Справа подбегает в это время Дмитро Коцюбайло со своими башибузуками и водой, чтоб потушить тело.

А из медэвака в это время женщина-медик достает политиленовый черный пакет...

Тело Артура успели забрать до того, как коллаборанты успели среагировать на новую группу людей, и до того как взорвался второй бак грузовика (видно как он разгорается на фото).

А потом была месть. Но об этом я расскажу в другой раз.

Эта картинка остается у меня в моем "семейном альбоме" в голове (и таких картинок насобиралось немало) как напоминание происходящего. Что враг убивает украинцев. И в ответ мы видим сплоченность разных людей. Гражданских, военных и "тех, кого там нет".

Мы все, такие разные, стоим на защите своей земли от российской агрессии. Мы оплакиваем наших бойцов, помогаем нашим бойцам, а бойцы обрушивают на врага металл и пламя.

Сегодня день защитника и я преклоняю голову перед павшими и живыми. В том числе перед тем, с кем мы шутим шутки и мерзнем в одних окопах.

Я вас видел. Я знаю чего мы стоим. Им нас не победить. Несмотря ни на что. Мы отомстим за каждого павшего и вернем все наши земли.

И сегодня наш день.

С днем защитников Украины! Мы все разные, но цель у нас одна. И мы ее достигнем!

Слава Україні!

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