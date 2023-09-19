'Мы отчаялись': LOBODA помогла молодой семье восстановить квартиру, уничтоженную российскими агрессорами

Владельцы разрушенной квартиры на переулке Гнатюка в Ирпене Киевской области почти год пытались найти помощь для восстановления жилья.В начале полномасштабного вторжения Юрий с женой и крошечным сыном чудом спаслись из-под российской оккупации Ирпеня, однако сохранить квартиру от попадания разрушительного снаряда не удалось. После возвращения в родной город на месте прежнего жилья семья обнаружила только руины.

"Мы обращались к многим фондам, государственным программам, но никто нам вообще ничего не обещал, и мы даже потеряли надежду, что сможем восстановить наш дом," – признается Юрий.

После оценки разрушений и расчета необходимых восстановительных работ помочь решила певица Светлана Лобода. С начала полномасштабного вторжения артистка активно помогает отстраивать родной город и собственноручно отбирает объекты.

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"Очень помним тот день, когда нам позвонили и сказали, что дают нам такой шанс. Вы даже не представляете на каком небе мы были от счастья! Светлана дала нам шанс на новую жизнь," – вспоминает жена Юрия со слезами на глазах

Мощным снарядом была разрушена одна из несущих конструкций здания, от чего под угрозой остались еще минимум 6 квартир, куда, после окончания ремонта, также смогут вернуться владельцы.

Все родственники пострадавших активно вовлечены в приближение победы: часть семьи сейчас защищает Украину на фронте, другая занимается волонтерством, поэтому оставаться на Родине для них – особенно важно.

"Ирпень – мой родной город, и та боль и ужас, которые пришлось пережить его жителям, разрывает сердце каждый день. Помочь людям вернуться домой – это помочь им снова почувствовать любовь и тепло. Для меня это большая радость. И я буду продолжать делать все, что в моих силах",– комментирует Светлана Лобода.

Не меньше родителей возвращения в родной дом ждет и маленький сын пары, который помнит каждую деталь своей квартиры, хотя в начале масштабного вторжения ему только исполнилось полтора года.

"Спрашивает: нам восстановят квартиру? И у нас все будет, как было? И мой горшок будет, и моя ванночка, и мой медвежонок?" – рассказывает мама малыша.

Основные работы по восстановлению жилья планируют завершить в ближайшие месяцы.