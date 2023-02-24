''Мы не покорились'': Зеленский опубликовал видео о простых украинцах, ставших героями во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину российского вторжения обнародовал видео о простых украинцах, которые стали героями во время войны. По словам главы государства, они разрушили надежды России на то, что украинский народ безропотно покорится агрессору.

Видео дня

Ролик был опубликован в Telegram-канале Зеленского. "Год назад Россия думала, что украинцы безропотно склонят головы, но мы не покорились", – говорится в публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео United24 показывает простых украинцев, которые голыми руками останавливали российские танки и выходили на митинги в оккупированном Херсоне, тех, кто днем и ночью плел защитные сетки и спасали напуганных животных в разрушенных городах.

"Это медсестра из Чернигова, которая 46 дней ухаживала за младенцами в бомбоубежище, и киевские хирурги, которые оперировали на сердце без света. Это те, кто под обстрелами вывозили сотни человек из окруженного Мариуполя, прикрывали собой других от "Градов" в Харькове и помогали спасателям в Днепре доставать соседей из-под завалов многоэтажки, разрушенной российской ракетой", – говорится в ролике.

Именно такие обычные герои помогли Украине выстоять в год российского террора, их несокрушимый дух и храбрость помогают украинским защитникам приближать победу Украины, отметили авторы видео.

Напомним, 24 февраля Зеленский в своем обращении по случаю годовщины войны в Украине заявил, что за "каждое завтра" следует бороться. Президент уверен, что украинцы непременно победят врага.