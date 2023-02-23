'Мы найдем каждого предателя': в оккупированном Крыму на радио прозвучало обращение Буданова о возвращении полуострова. Видео

На радиостанциях в Крыму, временно находящемся под контролем России, в эфире внезапно прозвучало обращение главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. К крайнему неудовольствию оккупантов, он заверил, что полуостров будет освобожден в обозримом будущем, а все коллаборанты и предатели получат по заслугам, не дождавшись суда.

Видео дня

Кадры со словами Буданова на волне 87.70 опубликовал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале. Он отметил, что руководитель украинской разведки "вышел на связь" не только с крымскими слушателями, но и на территории России.

"Украина возвращает все территории, захваченные врагом: Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг страны вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы", – сказал Буданов.

Также он призвал патриотов не отчаиваться, запастись терпением и возобновить посильную работу для приближения возвращения желто-голубого флага на свои земли. Краткое, но предметное радиовыступление началось и закончилось гимном Украины.

Напомним, Буданов признал, что у нашей разведки есть агенты на территории России, в частности, и в окружении президента РФ Владимира Путина. И чем в более глубокую пропасть российский диктатор загоняет РФ, тем легче находить людей, готовых к сотрудничеству, в Кремле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во временно оккупированных городах Бердянск, Токмак и Днепрорудное Запорожской области расклеили патриотические листовки и ленточки. Главный посыл этой смелой акции – в том, что никакими "референдумами" не остановить деоккупацию украинских земель.

Украинская армия получит все необходимые предпосылки для освобождения оккупированного Россией Крыма, когда западные партнеры все же поставят в Киев дальнобойное оружие. Прежде всего необходимо уничтожить Керченский (Крымский) мост и Черноморский флот оккупантов.