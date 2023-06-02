'Мы должны быть реалистами': Уоллес оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, который выразил желание стать следующим генсеком НАТО, считает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу в ближайшее время. По его словам, между странами-участниками НАТО существуют разногласия относительно пути Киева в Альянс.

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Об этом сообщает The Washington Post. По словам Уоллеса, НАТО, как и Европейский Союз, не должны повторять ошибки прошлого, давая обещания таким претендентам, как Украина.

"Мы должны быть реалистами и сказать: "Этого не произойдет в Вильнюсе (на саммите НАТО, который пройдет в июле); этого не произойдет в ближайшее время", – заявил Уоллес.

При этом ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние "пакты о взаимной обороне" с Украиной. Они также согласны взять на себя обязательства по долгосрочным планам развития военного потенциала страны, чтобы убедиться, что вторжение в Украину в будущем будет дорого стоить России или кому-то другому.

Министр отметил, что такие двусторонние договоренности могут иметь успех в сдерживании России, поскольку "российские сухопутные войска будут значительно истощены в течение следующих 10 лет".

По словам Уоллеса, по мере того, как война затягивается, западные страны по-прежнему поддерживают предоставление оружия и финансирования Украине, не оказывая давления на киевских лидеров с целью заставить их вести переговоры с Россией или идти на уступки.

Кроме того, он заявил, что НАТО должно заставить свои страны-члены увеличить свои военные расходы, если Альянс хочет эффективно сдерживать Россию после войны в Украине и справляться с другими угрозами трансатлантической безопасности.

Слухи о том, кто заменит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после его ожидаемого ухода в этом году, усиливаются. Вероятными претендентами, помимо Уоллеса, являются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что по словам генсека НАТО Столтенберга, во время саммита НАТО в литовском Вильнюсе члены Североатлантического альянса подтвердят твердость политической, военной и практической поддержки Украины и готовность поддержать членство нашего государства в этом оборонительном союзе. Также ожидается согласование многолетней программы помощи украинской армии в переходе к стандартам НАТО.

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