Мы будем и дальше поднимать голос против репрессий в отношении журналистов в Крыму, — Европейская федерация журналистов

Европейская федерация журналистов выразила солидарность журналистам, преследуемым российскими властями в Крыму. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутиерес, передает Глава Национального союза журналистов Украины ( НСЖУ ) Сергей Томиленко.

"Как вы знаете, Европейская Федерация Журналистов представляет 300 000 журналистов в 45 странах европейского континента. И я считаю, что сегодня, как никогда раньше, необходимо пропагандировать сильную солидарность с журналистами, преследуемыми российскими властями в Крыму. Мы рассматриваем наших коллег как политических заключенных. Они за решеткой только за то, что выполняют свою работу в интересах общества.

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Как вам известно, Европейская Федерация Журналистов выступала ранее с заявлениями солидарности с Николаем Семеною, Владиславом Есипенко, а также крымско-татарскими гражданскими журналистами. Будьте уверены: мы будем и дальше поднимать голос против репрессий в отношении журналистов в Крыму", - отметил Гутиерес.

Он подчеркнул, что Крым стал зоной, где больше не уважают международное право и верховенство права.

"Безопасность журналистов стала приоритетным вопросом для Европейской Федерации Журналистов. Мы продолжим выработку политики и стратегий, которые лучше защищают журналистов на местах. Мы делаем это вместе с нашими партнерскими членскими организациями, в частности с Национальным союзом журналистов Украины. Уважаемые коллеги, спасибо за вашу приверженность свободе прессы. Вы не одиноки! Европейская Федерация Журналистов на вашей стороне. Вместе с вами я призываю освободить всех заключенных коллег в Крыму", - сказал Рикардо Гутиерес.

Как отметил Томиленко, в онлайн-акции журналистской солидарности приняли участие 292 участника.

"Простые люди, которые пришли в мир медиа не из-за обычной любознательности и восхищения цифровыми гаджетами, а из-за желания бороться с несправедливостью. Сейчас 10 гражданских журналистов заключены, еще 5 - имеют краткосрочные административные аресты.

Важно, чтобы профессиональные журналисты признавали и поддерживали коллег – гражданских журналистов. Это подчеркнул включение из Крыма в онлайн-мероприятие Нариман Мемедеминов, который два с половиной года отсидел в российских тюрьмах", - написал Томиленко.

Он отметил, что более 400 журналистов, студентов и преподавателей журналистики со всей Украины написали в НСЖУ слова поддержки гражданским журналистам Крыма.

"Все пожелания в ближайшее время передадим семьям и защитникам наших коллег. Держитесь", - подытожил Томиленко.