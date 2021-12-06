Мы благодарим украинских защитников за мир в наших городах и селах, – Кличко

Последние семь лет стали испытанием для нашей армии, противостоящей русскому агрессору. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Он напомнил, что сегодня вооруженным силам Украины исполняется 30 лет.

"Последние семь лет стали испытанием для нашей армии, которая противостоит российскому агрессору. Но эти вызовы закалили наших воинов. Побудили Украину создать современное войско, профессиональное и сильное. Каждый день мы благодарим украинских защитников за мир в наших городах и селах. Мы поддерживаем наших воинов и считаем их настоящими героями! И чтим память тех, кто уложил жизнь за территориальную целостность и независимость Украины. Слава нашим героям! Слава Украине", - написал Кличко.