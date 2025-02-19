Мясопустная родительская суббота: чем особенный этот день

В церковном календаре имеется несколько поминальных дат, когда христианам следует вспоминать своих умерших родственников и молиться за их души. Одна из таких дат отмечается накануне начала Великого поста и называется Мясопустная родительская суббота.

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OBOZ.UA рассказывает, чем она отличается от других поминальных дней. А также когда Мясопустную родительскую субботу отмечают в 2025 году.

Когда Мясопустная родительская суббота 2025

Дата поминального дня привязана к дате начала Великого поста, которая, в свою очередь, зависит от даты Пасхи. В этом году самый большой христианский праздник выпадает на 20 апреля, а пост начинается 3 марта.

Мясопустная родительская суббота отмечается чуть более, чем за неделю до этой даты. Последнюю седмицу перед Пасхальным постом называют Сыропустной (в народе она также называется Масленицей) и считают праздничной. А вот поминовение нужно провести перед ней. Таким образом, в 2025 году поминальным днем перед Великим постом станет 22 февраля.

Чем особенна Мясопустная родительская суббота

В этот день в церквях проводятся специальные заупокойные службы. С них начинается целый цикл богослужебных событий, предшествующих Великому посту. Они нацелены напомнить, что эти семь недель перед праздником Пасхи, это путь, который ведет к Воскресению Христа. А это значит, что в христианской вере смерть не является непреодолимой.

Обычай праздновать Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу происходит еще из раннего периода становления христианства. Его роль – напомнить верующим о предстоящем Страшном суде. Поэтому в этот день каждый христианин должен прийти в церковь и попросить у бога милости к своим умершим родным, чтобы их души почили в вечном свете и блаженстве.

Что такое Вселенская родительская суббота

Всего в православном календаре существует восемь родительских суббот.

Мясопустная суббота (Вселенская поминальная суббота)

Суббота 2-й недели Великого поста

Суббота 3-й недели Великого поста

Суббота 4-й недели Великого поста

Радоница

9 мая – день поминовения усопших воинов

Троицкая суббота

Димитровская суббота.

Большинство дат являются переходными и зависят от даты Пасхи. Постоянной остается только дата 9 мая, когда поминают погибших воинов.

Вселенскими из этих суббот являются две: Мясопустная, которая отмечается за неделю до начала Великого поста, и Троицкая – накануне праздника Троицы. В эти дни в храмах совершаются особые богослужения – вселенские панихиды, во время которых верующие молятся о упокоении душ всех умерших. Отсюда и название Вселенские.

Как отмечают Мясопустную родительскую субботу

Эта поминальная дата отмечается в мясопустную неделю – последний период, когда можно употреблять в пищу блюда из мяса. Во время Масленицы они уже находятся под запретом и можно употреблять только молочную пищу.

Накануне родительской субботы, в пятницу вечером, священники в православных храмах служат великую панихиду под названием "парастас". А утром в субботу совершается Божественная литургия, после которой служат всеобщую панихиду.

В это время верующие могут подавать записки с просьбами прочесть заупокойную молитву с именами родных и близких. Кроме того, можно приносить в храм постные продукты и вино (кагор) для совершения литургии.

В молитвах в этот день вспоминают всех умерших близких и просят у бога прощения их грехов и милости к их душам. Также стоит в поминальную субботу посетить могилы родных на кладбище или, если такой возможности нет, просто вспомнить что-нибудь хорошее о каждом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году отмечается Масленица и как исчисляется дата праздничной недели.

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