Музей 'Голоса Мирных' стал финалистом международного конкурса IPRA

IPRA – Международная ассоциация паблик рилейшнз – назвала финалистов международной премии в области связей с общественностью – IPRA Golden World Awards. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вышел в финал премии сразу в трех номинациях. А именно:

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– Community engagement;

– Country, region and city;

– NGO campaign.

Объявление победителей состоится в конце июля.

Это не первое признание проектов Фонда Рината Ахметова этой ассоциацией. В частности, в 2021 году созданный Фондом Рината Ахметова образовательный сериал "Диджитал-физра" одержал победу в номинациях "Sport" и "NGO campaign".

IPRA Golden World Awards – премия, основанная в 1990 году Международной ассоциацией паблик рилейшнз (IPRA). Она оценивает лучшие коммуникационные проекты по уровню креатива, качеству стратегии и полученным результатам.

Претендовать на соискание премии могут компании из разных стран мира в 37 номинациях. Они касаются сферы коммуникаций, искусства, здравоохранения, спорта, инициатив бизнеса, государственного сектора.

С 2014 года Музей "Голоса Мирных" собирает истории мирных людей, ставших жертвами или свидетелями войны России против Украины. Сегодня этих историй уже больше 70 тысяч.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.