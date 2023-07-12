Музей 'Голоса Мирных' представил истории людей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

6 июня 2023 года Россия совершила очередное преступление: коварно, ночью, подорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Все последствия этой трагедии Украина оценит позже. Но нельзя забывать ни одной истории человека, который столкнулся с этим ужасом – когда дом ночью идет под воду.

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Об этом сообщил Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравший несколько историй этих людей в специальную коллекцию. Найти их можно по ссылке.

Вот несколько из них.

Жительница временно оккупированной Новой Каховки поделилась с Музеем своей историей на условиях анонимности. По ее словам, все отлично понимали, что дамба давно была заминирована изнутри.

"Конечно, люди надеялись, что подрыва не произойдет, но это произошло. И все прекрасно знают, что ГЭС взорвали "орки"", – говорит женщина.

У Анастасии Иванцев во временно оккупированных Олешках живут папа, мама, бабушка, тетя и брат. Анастасия так описывала ситуацию в фейсбуке: "Город полностью затоплен. Мои родители сидят на чердаке".

Лиза Евсеева, архитектор и общественная активистка из Новой Каховки. Она занимается возрождением уникальной техники резьбы по сырой штукатурке, которая есть только в Новой Каховке. Женщина признается, что самой трагической датой для нее стало не 24 февраля, а 6 июня.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или бесплатной горячей линии (800) 509 001.